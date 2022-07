Το 21ο Γκραν Σλαμ τρόπαιο πρόσθεσε το παλμαρέ του ο Νόβακ Τζόκοβιτς, κατακτώντας το φετινό τουρνουά του Wimbledon με 3-1 σετ κόντρα στον Νικ Κύργιο.

Δείτε βίντεο από το τελευταίο σετ:

Ο Σέρβος αθλητής βρέθηκε πίσω στα σετ με 1-0, αλλά με απόλυτη συγκέντρωση και εκπληκτική τεχνική, κατάφερε να πετύχει την απόλη ανατροπή και να κατακτήσει το σπουδαίο τουρνουά με 3-1 στα σετ.

Magnificent.



In its 100 years, Centre Court has seen few champions like @DjokerNole#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/vffvL2f08Q