Μάχη για την άνοδο στη Superleague: Ψυχάρα ο Λεβαδειακός, 2-2 στις καθυστερήσεις με τη Λάρισα

Πώς να χάσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία με τέτοια ανατροπή ο Λεβαδειακός; Οι Βοιωτοί ήρθαν ισόπαλοι 2-2 εκτός έδρας με την ΑΕΛ για την 3η αγωνιστική των playoffs του Α' ομίλου της Super League 2, σε ένα παιχνίδι που έμειναν πίσω στο σκορ με δύο τέρματα πριν το πρώτο τέταρτο, αλλά στο τέλος εμφάνισαν ψυχικά αποθέματα και έφτασαν στην ανατροπή με γκολ των Τσιριγώτη στο 86' και Μόρον στο 90+7'.

Έτσι, η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου (35β.) διατήρησε τη διαφορά στο +7 από τους «βυσσινί» (28β.), πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην επίτευξη της ανόδου στη Stoiximan Super League.

Στα του ματς, καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να περιμένει ο Παύλος Δερμιτζάκης από τους παίκτες του. Οι «βυσσινί» έκαναν εκρηκτικό ξεκίνημα και σκόραραν μόλις στο 5’ με τον Κεχίντε Φατάι, μετά το ολέθριο λάθος του Γκροφ.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο ξεκίνημα και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 12’ με το δεύτερο γκολ του Φατάι, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ από την επέμβαση του Γκροφ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Το παιχνίδι είχε ένταση, με τις δυνατές μονομαχίες να έχουν την… τιμητικής τους. Στο 26’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με την κεφαλιά του Νίκα από το ύψος της μικρής περιοχής που πέρασε άουτ, ενώ στο 44’ ο Πίρινεν έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Γιαννιώτας αιφνιδιάστηκε και έστειλε την μπάλα άουτ. Κάπως έτσι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΛ να προηγείται με τα δύο τέρματα του Φατάι.

Στο 51’ ο Γιαννιώτας έκανε το σουτ, αλλά ο Σουλούκος ήταν σε ετοιμότητα, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα (55’) οι Βοιωτοί κέρδισαν πέναλτι με τον Γιαννιώτα. Ο Νίκας έστησε την μπάλα στα έντεκα βήματα, αλλά η εκτέλεσή του ήταν κακή και ο Σουλούκος που έπεσε σωστά, μάζεψε την μπάλα από τη δεξιά του γωνία.

Τα αίματα… άναψαν στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να μένουν με παίκτη λιγότερο, αφού στο 73’ είδε την κόκκινη κάρτα τόσο ο Πλέγας για την ΑΕΛ, όσο και ο Λιάγκας για τον Λεβαδειακό. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς και το πέτυχαν στο 86’ με ωραία ενέργεια του Τσιριγώτη, ενώ έχασαν και άλλες ευκαιρίες. Έτσι, στο τέλος δικαιώθηκαν για την προσπάθειά τους, ισοφαρίζοντας στο 90+7' με κοντινή κεφαλιά του Ρομό.

Στο άλλο παιχνίδι του Α’ ομίλου των playoffs, ΑΕΚ Β' και Μακεδονικός ήρθαν ισόπαλοι 3-3 σε ένα θεαματικό ματς που κράτησε την αγωνία έως το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» σε διάστημα πέντε λεπτών, αφού ο Σιμόνι άνοιξε το σκορ στο 26’ και στο 31’ ο Ζαφειράκης σημείωσε το 2-0. Η «Ένωση» μείωσε σε 2-1 με τον Μαχαίρα στο 40’ ενώ στο 48’ ισοφάρισε με τον Θεοδωρίδη. Η απάντηση των φιλοξενούμενων, όμως, ήταν άμεση, αφού στο 51’ ο Σαντιάγκο Μοντόγια έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Παρόλα αυτά οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν τη λύση στο τέλος, αφού ο Ζίνι ισοφάρισε στο 90’ για το τελικό 3-3.

Στα playout του Α' ομίλου ο ΠΑΟΚ Β' νίκησε εύκολα με 4-2 την Κοζάνη (39' Γκούμας, 59' Σαπολάβοφ, 61' Δαρελάς, 66' Μπράντονιτς - 30', 64' αυτ. Παντεκίδης), ενώ ο Αιολικός πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα του Καμπανιακού (40' Σαραντίδης). Ισόπαλοι 0-0 ήρθαν Αναγέννηση Καρδίτσας και Ηρακλής.

Στα playoffs του Β’ ομίλου, η Ηλιούπολη πήρε την εκτός έδρας νίκη με 1-0 κόντρα στην Καλαμάτα χάρη στο γκολ του Απόστολου Γιάννου στο 24’.

Βαθμολογική ανάσα στα playouts του Β' ομίλου πήρε ο Παναθηναϊκός Β'. Το «τριφύλλι» επικράτησε 3-0 του Γιούχτα και με 14 βαθμούς είναι στο -1 από τον Ολυμπιακό Β' που είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης. Ο Μαζχάρ άνοιξε το σκορ στο 11', με τον Αθανασακόπουλο να σημειώνει στο 39' με εκτέλεση πέναλτι το 2-0. Από την άσπρη βούλα ο Γκουστάβο Φουρτάδο διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Εντός έδρας ήττα με 3-1 που μπορεί να του κοστίσει γνώρισε ο Ολυμπιακός Β' από το Αιγάλεω. Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να προηγήθηκαν στο 8' με τον Μαρίνο, όμως, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 16' με τον Σταμένκοβιτς, πήραν το προβάδισμα στο 28' με τον Μπουλάρι και πέτυχαν το τελικό 3-1 στο 79' με τον Πάρη Μπάμπη.

Το Πρόγραμμα Της 3ης Play Off / Play Out

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Λεβαδειακός 2-2

(5?,12? Φατάι – 88? Τσιριγώτης, 90+6? Ρομό)

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Μακεδονικός 3-3

(40? Μαχαίρας, 49? Θεοδωρίδης, 90' Ζίνι (πεν.) – 26? Σιμόνι, 31? Ζαφειράκης, 51? Ραμίρες)

Ρεπό: Νίκη Βόλου

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 0-0

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – Κοζάνη 4-2

(39' Γκούμας, 59' Σαπολάβοφ, 61' Δαρελάς, 66' Μπράντονιτς - 30', 64' αυτ. Παντεκίδης)

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Αιολικός 0-1

(40' Σαραντίδης)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Ηλιούπολη 0-1

(24' Γιάννου)

ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Athens Kallithea (15:00 / Action 24)

Ρεπό: Ιωνικός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Παναθηναϊκός Β – Γιούχτας 3-0

(11' Μπιλάλ, 39' (π.) Αθανασακόπουλος, 82' (π.) Φουρτάδο)

Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 1-3

(8? Μαρίνος – 16? Σταμένκοβιτς, 28? Μπουλάρι, 78? Μπάμπης)

ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Παναχαϊκή (15:00 / sl2.muvi.com)

Το πρόγραμμα της 4ης Play Off / Play Out SL2

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.04.2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΑΕΛ (16:00 / sl2.muvi.com)

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΑΕΚ Β (16:00 / sl2.muvi.com)

Ρεπό: Λεβαδειακός

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.04.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β΄ (16:00 / sl2.muvi.com) *

ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – Καμπανιακός (16:00 / sl2.muvi.com)

ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – Αναγέννηση Καρδίτσας (16:00 / sl2.muvi.com)

Ο αγώνας ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΟΚ Β’ θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ (Αρ.Πραξης 6/2024).

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.04.2024

ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Ιωνικός – Καλαμάτα (16:00 / Action 24)

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.04.2024

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΝΙΑ (16:00 / Action 24)

Ρεπό: Athens Kallithea

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.04.2024

ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ, Γιούχτας – Ολυμπιακός Β΄ (16:00 / sl2.muvi.com)

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.04.2024

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Διαγόρας (16:00 / sl2.muvi.com)

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Παναθηναϊκός Β΄ (16:00 / sl2.muvi.com)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.