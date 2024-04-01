Μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της ιστορίας του ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ. Όπως μεταδίδεται από δημοσιογράφο του Athletic, αλλά και τον Σαμ Χαράνια, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήρθε σε συμφωνία με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ως το τέλος της σεζόν. Πρακτικά, δηλαδή, για το υπόλοιπο του τρίτου γύρου πρωταθλήματος, αλλά και τα playoffs, εφόσον η ομάδα του Στάθη Νεραντζάκη τερματίσει έβδομη ή όγδοη.

Four-year NBA guard Kevin Porter Jr. has agreed to a deal with Greek club PAOK for the rest of the season, sources tell me and @ShamsCharania. April 1, 2024

Porter is expected to join the Greek club soon. The 23-year-old Porter was traded and waived in October. In January, he reached a plea deal in a New York City domestic assault case. https://t.co/a8U22AeGEk — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2024

O 23χρονος γκαρντ (1,93μ.), νούμερο 30 στο ντραφτ του 2019, έπαιξε σε Καβαλίερς και Ρόκετς μετρώντας 15,3 πόντους, 5 ασίστ, 4,3 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα σε 30,2 λεπτά κατά μέσο όρο σε 196 εμφανίσεις. Μάλιστα, πέρσι σε 59 εμφανίσεις με το Χιούστον έκανε την καλύτερη σεζόν του μετρώντας 19,2 πόντους, 5,7 ασίστ, 5,3 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα σε 34,3 λεπτά ανά αγώνα.



Βάσει επιδόσεων ο Πόρτερ θα ήταν ακόμη στο ΝΒΑ, ωστόσο πλήρωσε την συμπεριφορά και τις εξωγηπεδικές του περιπέτειες. Το 2020 κατηγορήθηκε για οπλοκατοχή αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν όταν διαπιστώθηκε πως το όπλο ανήκε στη μητέρα του. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023 συνελήφθη για βιαιοπραγία κατά της συντρόφου του και τον Ιανουάριο που μας πέρασε αποδέχτηκε τις κατηγορίες. Οι Ρόκετς, στο μεσοδιάστημα, τον είχαν δώσει με ανταλλαγή στους Θάντερ, από τους οποίους αποδεσμεύτηκε πριν αρχίσει η σεζόν στο ΝΒΑ.

