Η... κολόνια που ακούει στο όνομα, Κιλιάν Εμπαπέ, κρατάει χρόνια, αφού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το μέλλον του Γάλλου σούπερ σταρ έχει περάσει από «σαράντα κύματα», με την υπόθεσή του να έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό σίριαλ.

Με δεδομένο πως το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, ο 25χρονος σούπερ σταρ είναι ελεύθερος από σήμερα να διαπραγματευτεί ανοικτά το μέλλον του με άλλους συλλόγους.

Και ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, με την Παρί να βρίσκεται και εκείνη στην κούρσα, αφού είναι δεδομένο πως θα κάνει την κίνησή της για ανανέωση, έρχεται η γαλλική «Parisien» να δώσει μια διαφορετική οπτική στην υπόθεση.

Σύμφωνα λοιπόν με το γαλλικό Μέσο, η Λίβερπουλ όχι μόνο μπαίνει «σφήνα» στις δύο ομάδες, αλλά θέτει και σοβαρή υποψηφιότητα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, μπαίνοντας δυναμικά στο κυνήγι της υπογραφής του.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα: «Ο πιο αξιόπιστος και επικίνδυνος υποψήφιος για την Παρί και φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο με το προφίλ της Λίβερπουλ», κάνοντας ειδική αναφορά στον Γιούργκεν Κλοπ, η παρουσία του οποίου στον πάγκο των «reds» μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του Εμπαπέ.

Να θυμίσουμε πάντως πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέεται το όνομα της Λίβερπουλ με τον Γάλλο στράικερ, αφού και πέρσι το καλοκαίρι υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα, που μάλιστα έκαναν λόγο μέχρι και για δανεισμό του από την Παρί.

Άλλωστε, ο αρχηγός των «τρικολόρ» αποτελεί εδώ και χρόνια διακαή πόθο του Γερμανού τεχνικού των «κόκκινων», αφού τον ήθελε στο Μέρσεϊσαϊντ από τότε που αγωνιζόταν στη Μονακό.

