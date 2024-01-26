Παναθηναϊκός που πάλεψε κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλεψε κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, αλλά ήταν μάλλον αδύνατο και αφύσικο για να πάρει το ματς απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι (ήττα 90-75).

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν πολύ νευρικά το παιχνίδι και ήταν πολύ άστοχοι (4/15 εντός παιδιάς στο 7’), ωστόσο έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με +3 (18-21) χάρη στους πόντος δεύτερης ευκαιρίας που πήραν από τα επιθετικά ριμπάουντ που μάζευαν σωρηδόν (6 σε αυτό το διάστημα).

Με τον Ναν να μπαίνει στην εξίσωση στο εκτελεστικό κομμάτι, το «τριφύλλι» ξέφυγε στο +6 (29-35) στα μέσα της δεύτερης περιόδου κι έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό. Κάπου εκεί όμως χάθηκε τελείως η συγκέντρωση από τους παίκτες του Αταμάν, που βραχυκύκλωσαν επιθετικά και δέχθηκαν επιμέρους σκορ 26-7 στα επόμενα 9 περίπου αγωνιστικά λεπτά.

Ήταν από τα σημεία που ο «εξάστερος» έπαθε τη γνωστή του καθίζηση και πλήρωσε το νεκρό του διάστημα, κατά το οποίο κατέρρευσε τελείως και τα γκρέμισε όλα, όπως συμβαίνει συνήθως τη φετινή σεζόν. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν πιθανότατα και το καθοριστικό σημείο στην αναμέτρηση, αφού μετά χρειάστηκε υπερπροσπάθεια για να επιστρέψουν στο ματς οι «πράσινοι» κόντρα σε μια πολύ αθλητική και physical ομάδα.

Παρά την ολική επαναφορά, που οφείλεται στους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο (Καλαϊτζάκης και Αντετοκούνμπο), το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και να προσπεράσει στο σκορ, καθώς πέταξε στα σκουπίδια όλες τις ευκαιρίες που είχε όταν βρέθηκε σε απόσταση βολής. Αυτό συνέβη διότι είχε σε πολύ κακό βράδυ τους Λεσόρ και Γκριγκόνις (μόλις 9 πόντοι συνολικά με 3/12 εντός παιδιάς) και τον Χουάντσο, ο οποίος ήταν «μηδέν οξέα, μηδέν λιπαρά» σε ένα ακόμα παιχνίδι.

Συν τοις άλλοις, φορτώθηκε με 4 φάουλ ο Γκραντ στην πιο κρίσιμη καμπή του αγώνα και ο Ναν δεν μπόρεσε να βοηθήσει μετά τα μέσα της 3ης περιόδου λόγω των ενοχλήσεων που ένιωθε. Προσθέστε σε όλα αυτά και τις σημαντικές απουσίες των Σλούκα και Βιλντόσα, που άφησαν εντελώς γυμνή την περιφέρεια και περιόρισαν τη δημιουργία του «εξάστερου».

Μάλιστα, σε κάποια στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός είχε στην πεντάδα του ένα σχήμα που πιθανότατα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε σε προπόνηση (Γκριγκόνις, Καλαϊτζάκης, Παπαπέτρου, Μήτογλου, Λεσόρ). Όπως ήταν φυσιολογικό λοιπόν, ξέμεινε από δυνάμεις στο φινάλε και δεν είχε τον τρόπο να διεκδικήσει τη νίκη που θα τον έφερνε σε θέση ισχύος για την τετράδα.

Το κέρδος της βραδιάς είναι φυσικά ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα με τους 17 πόντους που πέτυχε και μάλλον «ανδρώθηκε» απόψε σε αυτό το επίπεδο. Ο Γκραντ σε ένα ακόμα ματς τα έδωσε όλα (13 πόντοι, 5 επιθετικά ριμπάουντ, 5 ασίστ σε 35 λεπτά) και ο Αντετοκούνμπο κατέθεσε τρομερή ενέργεια (8 πόντοι, 3 τάπες) και ίσως έπρεπε να τελειώσει εκείνος την αναμέτρηση. Επίσης, ο Παπαπέτρου βρίσκει σιγά-σιγά τα πατήματά του.

Όπως και να ‘χει, οι «πράσινοι» δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από αυτή την ήττα και ούτε να… λοξοδρομήσουν από τη σωστή πορεία που έχουν πάρει, αρκεί να δουλέψουν ακόμα περισσότερο για να διορθώσουν τις αδυναμίες τους. Τα καλύτερα είναι μπροστά τους, ειδικά όταν επιστρέψουν οι τραυματίες, ενώ έχουν την ευκαιρία την επόμενη -διπλή στην Ευρωλίγκα- εβδομάδα να επανέλθουν στις επιτυχίες και να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή τους στην κούρσα για την εξάδα...

