Βλαχοδήμος: «Θέλουμε πώς και πώς να πάμε στο Euro και το δείχνουμε»

Ενθουσιασμένος και χαρούμενος με… μέτρο, καθώς γνωρίζει ότι απομένει ένα εμπόδιο ακόμη. Αυτό της Γεωργίας.

Γεμάτος για την κυριαρχική εμφάνιση κόντρα στο Καζακστάν, αλλά και για το γεγονός ότι η Εθνική τράβηξε και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησε στο sport-fm.gr για το 5-0 της Ελλάδας στον ημιτελικό των playoffs του Euro 2024 και αναφέρθηκε στα στοιχεία που είχε η γαλανόλευκη για να πετύχει και με το παραπάνω τον στόχο της το βράδυ της Πέμπτης στην κατάμεστη OPAP Arena.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον Αποστόλη Λιβάνιο

Μία εξαιρετική εμφάνιση, μία εμφατική νίκη, η οποία φέρνει την Ελλάδα ένα βήμα μακριά από τα τελικά του Euro 2024. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις για το σημερινό παιχνίδι;

«Πιστεύω ότι μπήκαμε πολύ καλά στο ματς και δείξαμε τι θέλαμε να κάνουμε. Δείξαμε ότι θέλαμε να κερδίσουμε και μας βγήκε. Δείξαμε ότι θέλουμε να πάμε πώς και πώς στο Euro και αυτό θα κυνηγήσουμε και την Τρίτη».

Είμαστε πολύ κοντά στα τελικά του Euro. Έτσι όπως το ζεις και το σκέφτεσαι και εσύ είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παίκτη η συμμετοχή σε μία τόσο σπουδαία διοργάνωση με την Εθνική του…

«Σίγουρα. Εκτός από τον Τζαβέλλα, δεν έχει παίξει κανένας από εμάς στο Euro (σ.σ. χαμογελάει). Το θέλουμε, το δείχνουμε και εύχομαι να το πετύχουμε την Τρίτη».

Έπειτα από αυτήν την εμφάνιση και τη νίκη, τι σας είπε ο Γκουστάβο Πογέτ στα αποδυτήρια;

«Υπήρχε χαρά. Αυτά που μας λέει ο κόουτς μένουν στα αποδυτήρια, αλλά ήταν πολύ χαρούμενος για το πώς παίξαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Το τελευταίο εμπόδιο για την πρόκριση στο Euro είναι αυτό της Γεωργίας, το οποίο θεωρητικά θα είναι πιο υψηλό από το σημερινό. Ένα πρώτο σχόλιο για τον αντίπαλο. Μπορούμε να μιλήσουμε με πιθανότητες για αυτό το ματς;

«Δεν σκέφτομαι ακόμα τόσο μακριά. Χαίρομαι για το ματς, που πήραμε αυτήν τη νίκη. Από αύριο (σ.σ. σήμερα) και μετά θα δούμε τον αντίπαλο, έχουμε ξαναπαίξει μαζί τους. Όπως είπα και πριν, θέλουμε να πάμε στο Euro».

Παίξαμε σε μία γεμάτη OPAP Arena, ο κόσμος βοήθησε κι αυτός, έσπρωξε την ομάδα. Πώς είδες εσύ την παρουσία του κόσμου;

«Χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν το γήπεδο γεμάτο, που ήταν και η πίσω από την εστία κερκίδα ανοιχτή. Σίγουρα ως ποδοσφαιριστής χαίρεσαι να παίζεις σε γεμάτα γήπεδα και χαίρομαι που καταφέραμε να γεμίσουμε το γήπεδο στους αγώνες της Εθνικής».

Μίας και είπαμε για την OPAP Arena, πώς τη βλέπεις σαν έδρα, έτσι όπως την έζησες στους αγώνες της Εθνικής;

«Είναι πάρα πολύ καλή, είναι ένα καινούργιο γήπεδο. Όπως είπα και πριν, χαιρόμαστε που παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο».

Σε προσωπικό επίπεδο, πώς ζεις την παρουσία σου στη Νότιγχαμ;

«Αυτήν τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω για το κλαμπ. Αυτήν τη στιγμή είμαι στην Εθνική. Μετά την Εθνική μπορώ να μιλήσω και πάλι για την ομάδα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.