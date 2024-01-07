Βαθμολογία Σούπερ Λίγκας: Ξανά μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα ΠΑΟΚ

Στην κορυφή της Σούπερ Λίγκας επέστρεψε ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» ανέβηκαν ξανά στην 1η θέση μετά τη νίκη τους επί του Παναιτωλικού (2-1) και περίμεναν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά, για να δουν αν θα παραμείνουν εκεί. Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ, λοιπόν, από τον Άρη, το «τριφύλλι» επέστρεψε και… με τη βούλα στην κορυφή με 40 βαθμούς, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να μένει στους 38 και στη 2η θέση.

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, τελικά, στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Η βαθμολογία μετά από 17 αγώνες:

1. Παναθηναϊκός 40

2.ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 35*

4. Ολυμπιακός 32*

5. Άρης 27

6. Αστέρας Τρίπολης 23

7.Ατρόμητος 22

8. Λαμία 20*

9. ΟΦΗ 15*

10. Πανσερραϊκός 15

11. Παναιτωλικός 14

12. Βόλος 14

13. ΠΑΣ Γιάννινα 12

14. Κηφισιά 12

*Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΟΦΗ και Λαμία έχουν ματς λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Βόλος-Ατρόμητος 1-2

Πανσερραϊκός-Κηφισιά 1-1

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 2-1

ΠΑΣ Γιάννινα-Αστέρας Τρίπολης 2-1

Άρης-ΠΑΟΚ 2-1

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (σε εξέλιξη)

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου

20:00 ΟΦΗ-Λαμία

H επόμενη (18η) αγωνιστική:

Σάββατο 13 Ιανουαρίου

19:00 Ατρόμητος-ΟΦΗ

20:00 Λαμία-Πανσερραϊκός

Κυριακή 14 Ιανουαρίου

15:00 Παναιτωλικός-Άρης

17:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός

17:30 Αστέρας Τρίπολης-Βόλος

20:30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

20:30 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα

