Πανσερραϊκός - Άρης: Ο Μορόν αφιέρωσε το απίθανο τέρμα του στην μνήμη του Άλκη Καμπανού

Ο Λορέν Μορόν άνοιξε το σκορ για τον Άρη επί του Πανσερραϊκού με ένα εκπληκτικό γκολ, με τον Ισπανό φορ να αφιερώνει το τέρμα αυτό στην μνήμη του αδικοχαμένου φίλου της ομάδας, Άλκη Καμπανο

Καμπανός

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, και συγκεκριμένα στο 52', ο Άρης άνοιξε το σκορ επί του Πανσερραϊκού με πανέμορφη ενέργεια του Λορέν Μορόν και τρομερό τελείωμα του Ισπανού στην απέναντι γωνία της εστίας του Χοβάν.

Μετά την επίτευξη του γκολ, ο 30χρονος επιθετικός των «κιτρινόμαυρών» έτρεξε κατευθείαν στον πάγκο της ομάδας, παίρνοντας από εκεί και υψώνοντας μια φανέλα του Άρη με το Νο.19 και το όνομα του αδικοχαμένου φίλου της ομάδας, Άλκη Καμπανού, θέλοντας έτσι να τιμήσει την μνήμη του.



Να θυμίσουμε πως την περασμένη Πέμπτη (01/02), συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο Άλκης από ομάδα χούλιγκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
