Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, και συγκεκριμένα στο 52', ο Άρης άνοιξε το σκορ επί του Πανσερραϊκού με πανέμορφη ενέργεια του Λορέν Μορόν και τρομερό τελείωμα του Ισπανού στην απέναντι γωνία της εστίας του Χοβάν.



Μετά την επίτευξη του γκολ, ο 30χρονος επιθετικός των «κιτρινόμαυρών» έτρεξε κατευθείαν στον πάγκο της ομάδας, παίρνοντας από εκεί και υψώνοντας μια φανέλα του Άρη με το Νο.19 και το όνομα του αδικοχαμένου φίλου της ομάδας, Άλκη Καμπανού, θέλοντας έτσι να τιμήσει την μνήμη του.

Να θυμίσουμε πως την περασμένη Πέμπτη (01/02),από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο Άλκης από ομάδα χούλιγκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.