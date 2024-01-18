Σοβαρά μπλεξίματα για τον Νικίτα Κουρμπάνοφ. Ο φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης και του επιβλήθηκε σε πρώτη φάση τρίμηνος αποκλεισμός. Στα 37 του πλέον είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα ξαναπαίξει μπάσκετ.



«Θα αποφασίσουμε μετά από σύσκεψη όλων των μελών της διοίκησης και των χορηγών. Ο Νικίτα είναι ο αρχηγός μας, περνά μια δύσκολη περίοδο. Έκανε ένα σοβαρό λάθος απογοητεύοντας τους συμπαίκτες, τους φιλάθλους και την ομάδα. Είναι ένα μάθημα για όλους. Καταδικάζουμε τη συμπεριφορά του και τιμωρήθηκε ήδη παραδειγματικά, αλλά θέλω να τονίσω πως σε όλη την καριέρα του η συμπεριφορά του ήταν υποδειγματική», ανέφερε ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν.

Ο Ρώσος διεθνής έχει κατακτήσει τρεις φορές την Ευρωλίγκα.

