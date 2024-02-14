Τσορμπατζόγλου: «Δεν αλλάζει η εικόνα του ΠΑΟΚ ούτε με τις αλλαγές - Η πιθανή 11άδα με Παναθηναϊκό»

Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του «δικεφάλου του Βορρά» μετέφερε -μέσω της εκπομπής «Πρεσάρισμα» των Βάιου Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχου- τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Ο Κοτάρσκι αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, η παρουσία του Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ενώ στο πλευρό του θα έχει πιθανότατα τον Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα δεν πρόκειται να ξεκουραστεί ούτε στο συγκεκριμένο ματς, ενώ θέση στο δεξί άκρο θα πάρει ο Ότο, ο οποίος θα ντεμπουτάρει με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στο χαθ θα είναι ο Σβαμπ με τον Μεϊτέ λογικά, αλλά δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ο Τσιγγάρας, ενώ Τάισον και Ντεσπόντοφ θα βρίσκονται στα «φτερά», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Κωνσταντέλια. Εφόσον δεν τα καταφέρει ο νεαρός άσος, θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα ένας εκ των Μουργκ και Μάρκος Αντόνιο, με τον πρώτο να είναι φαβορί. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Μπράντον.

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ανέφερε ότι ακόμα και με τις αλλαγές η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει, ενώ για την ανάπτυξη των πρωτοπόρων της Σούπερ Λίγκας ανέφερε ότι πρόκειται να πάρουν ελεγχόμενο ρίσκο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

