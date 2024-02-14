Λογαριασμός
Τσορμπατζόγλου: «Δεν αλλάζει η εικόνα του ΠΑΟΚ ούτε με τις αλλαγές - Η πιθανή 11άδα με Παναθηναϊκό»

Ακούστε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και δια στόματος Δημήτρη Τσορμπατζόγλου τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ ενόψει της «μάχης» με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson

παοκ

Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του «δικεφάλου του Βορρά» μετέφερε -μέσω της εκπομπής «Πρεσάρισμα» των Βάιου Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχου- τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Ο Κοτάρσκι αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, η παρουσία του Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ενώ στο πλευρό του θα έχει πιθανότατα τον Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα δεν πρόκειται να ξεκουραστεί ούτε στο συγκεκριμένο ματς, ενώ θέση στο δεξί άκρο θα πάρει ο Ότο, ο οποίος θα ντεμπουτάρει με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στο χαθ θα είναι ο Σβαμπ με τον Μεϊτέ λογικά, αλλά δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ο Τσιγγάρας, ενώ Τάισον και Ντεσπόντοφ θα βρίσκονται στα «φτερά», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Κωνσταντέλια. Εφόσον δεν τα καταφέρει ο νεαρός άσος, θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα ένας εκ των Μουργκ και Μάρκος Αντόνιο, με τον πρώτο να είναι φαβορί. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Μπράντον.

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ανέφερε ότι ακόμα και με τις αλλαγές η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει, ενώ για την ανάπτυξη των πρωτοπόρων της Σούπερ Λίγκας ανέφερε ότι πρόκειται να πάρουν ελεγχόμενο ρίσκο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

