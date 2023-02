Άνετη πρόκριση του Τσιτσιπά για τους «16» στο τουρνουά του Ρότερνταμ

Η 7η σερί συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά στο "ABN AMRO Tournament" του Ρότερνταμ ξεκίνησε με τις ιδανικότερες συνθήκες για τον Έλληνα πρωταθλητή. Δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ απέναντι στον Εμίλ Ρουουσουβουόρι και με 2-0 (7-5, 6-1) πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, όπου θ΄ αντιμετωπίσει έναν εκ των Γιανίκ Σίνερ – Μπενζεμέν Μπονζί, που θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» την Τετάρτη (15/02).

Ο 24χρονος τενίστας μπήκε με το δεξί στο 500άρι τουρνουά της ολλανδικής πόλης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση που διανύει από τις αρχές του έτους. Ήδη «μετρά» μία παρουσία στον τελικό του πρώτου Grand Slam της σεζόν (Australian Open) και φιλοδοξεί να πάρει το τρόπαιο στο Ρότερνταμ, όπου έφτασε στα ημιτελικά το 2021 και πέρυσι είχε ηττηθεί στον καταληκτικό αγώνα από τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ. Νωρίτερα, μάλιστα, ο υπερασπιστής του τίτλου επικράτησε με 2-0 σετ του Ιταλού, Λορέντσο Σονέγκο (6-2, 6-3).

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς ήταν καταιγιστικός. Έκανε break με το καλημέρα στο σερβίς του Σκανδιναβού και δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στο 6-1 και στο 2-0.

Το νο3 της παγκόσμιας κατάταξης με τη ψυχολογία στα ύψη από την πρόκριση της Εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Davis Cup, αντιμετώπισε για δεύτερη φορά τον 23χρονο Φινλανδό (νο52 στην παγκόσμια κατάταξη) κι έκανε το 2 στα 2 απέναντί του, μετά την εύκολη νίκη του στο Οπεν της Στοκχόλμης το 2022 (6-2, 6-2).

Παρότι βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» στο πρώτο σετ, μετά το break του αντιπάλου του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβγαλε μεγάλη αντίδραση και προηγήθηκε 1-0. Ο Ρουουσουβουόρι προηγήθηκε με 5-3 και σέρβιρε για το σετ, αλλά ο 24χρονος πρωταθλητής είχε την «απάντηση». Πήρε τέσσερα συνεχόμενα game, κάνοντας δύο break στο σερβίς του Φινλανδού και με 7-5 μπήκε σε «θέση οδηγού» στο παιχνίδι.

