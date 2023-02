Ιταλία: Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Σαλερνιτάνα ο Πάουλο Σόουζα

Ως ο νέος προπονητής της Σαλερνιτάνα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες ο Πάουλο Σόουζα.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, με τον Πορτογάλο τεχνικό να είναι έτοιμος να αντικαταστήσει τον Ντάβιντε Νικόλα.

Ελεύθερος από τον περασμένο Ιούλιο, όταν αποχώρησε από τον πάγκο της Φλαμένγκο, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής μεταξύ άλλων σε Σουόνσι, Λέστερ, ΚΠΡ, Βασιλεία, Φιορεντίνα, Μπορντό και εθνική Πολωνίας.

Former Poland, Flamengo and Fiorentina head coach Paulo Sousa is closing in on agreement to become new Salernitana head coach — talks are now advanced 🔴🇮🇹🇵🇹 #SerieA



Sousa would replace Davide Nicola who’s set to be sacked. pic.twitter.com/WRzWdBEHV6