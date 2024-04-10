Μεντιλίμπαρ για Φενέρμπαχτσε: «Οπωσδήποτε νίκη - Η δυναμική μας έχει αλλάξει»

Μονόδρομο θεωρεί για τον Ολυμπιακό τη νίκη στον πρώτο προημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε για το Conference League ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα της Πέμπτης (19:45). Ο Βάσκος τεχνικός αποκάλυψε πως έχει καταλήξει στην ενδεκάδα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως η ομάδα του πατάει πλέον πολύ καλύτερα σε σχέση με το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο.



Αναλυτικά μίλησε για:



-το αν έχει καταλήξει στην ενδεκάδα: «Έχω αποφασίσει, είμαστε στην παραμονή. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου από χθες και ελπίζω να μη γίνει τίποτα σοβαρό στην προπόνηση, ώστε να χρειαστεί να τα αλλάξω».



-τους πέντε παίκτες που είναι στο όριο καρτών: «Σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό παιχνίδι κι όχι τη ρεβάνς. Πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Έχουμε μια ομάδα πλήρη που μπορεί να καλύψει τα κενά. Περισσότερο πρόβλημα έχουμε στην άμυνα, όπου έχουμε μόνο δύο δηλωμένους παίκτες και αν τιμωρηθούν θα έχουμε πρόβλημα. Όμως δεν το σκεφτόμαστε τώρα».



-το αν θεωρεί πως η αναστάτωση στις τάξεις της Φενέρ μπορεί να την επηρεάσει ή όχι: «Δεν το πιστεύω πως θα επηρεαστεί. Ίσα-ίσα, πιστεύω πως όλη της η προσοχή είναι στο Conference League, με όσα έχουν συμβεί εντός των τειχών. Είναι μια ομάδα με πολεμιστές, που δεν χαρίζουν τίποτα και θα έρθουν να πολεμήσουν γι’ αυτό που διεκδικούν».



-το γεγονός ότι η Φενέρ έχει αρκετές μέρες να παίξει δυνατό παιχνίδι: «Αυτό σημαίνει πως θα είναι πλήρης, με όλους τους παίκτες διαθέσιμους, όπως κι εμείς, που έχουμε μόνο έναν τιμωρημένο. Η Φενέρ είχε την ευκαιρία να παίξει, αλλά παρέταξε τη δεύτερη ομάδα στο Σούπερ Καπ».



-το κατάμεστο γήπεδο: «Εξαρτάται από μας, εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να δώσουμε κίνητρο στον κόσμο για να συνεχίσει να μας υποστηρίζει. Θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».



-το αν τον προβληματίζει το κακό ξεκίνημα που είχε η ομάδα του με Φερεντσβάρος και Μακάμπι εντός έδρας: «Δεν πρέπει να μένουμε στα άσχημα, αλλά δεν τα ξεχνάμε κιόλας. Υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο δεχόμασταν πρώτοι γκολ και δεν καταφέρναμε να κερδίζουμε πάντα. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, η δυναμική της ομάδας έχει αλλάξει, έχουμε διορθώσει πολλά πράγματα και έχοντας δουλέψει παρουσιάζουμε καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».



-το αν θα είναι βασικός ο Γιόβετιτς: «Θα το μάθετε αύριο αν θα είναι στα πλάνα μας ή όχι. Οι ευχάριστοι πονοκέφαλοι κάνουν καλό στην ομάδα. Όταν ξέρεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις παίκτες με ασφάλεια και είναι δύσκολο να κάνεις λάθος, τότε η ομάδα θα βοηθηθεί, είτε κάποιος είναι βασικός, είτε έρθει από τον πάγκο».

