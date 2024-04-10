Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, φέτος το χρυσό μετάλλιο θα μεταφράζεται – εκτός από δόξα – και σε χρήμα.
Ο στίβος θα γίνει το πρώτο άθλημα που θα εισαγάγει χρηματικά έπαθλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το καλοκαίρι.
Η World Athletics, η διεθνής ομοσπονδία στίβου, ανακοίνωσε ότι οι χρυσοί ολυμπιονίκες στους αγώνες του Παρισιού θα λαμβάνουν και χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων.
Paris 2024: World Athletics to become first federation to award prize money at Olympic Games https://t.co/wva2hJTQxe— BBC News (World) (@BBCWorld) April 10, 2024
Η διοίκηση της ομοσπονδίας θα διαθέσει 2,4 εκατομμύρια δολάρια για τα χρηματικά έπαθλα στους χρυσούς Ολυμπιονίκες, σε 48 αγώνες στο πρόγραμμα στίβου του Παρισιού.
Οι ομάδες σκυταλοδρομίας θα μοιράσουν τα $50.000 μεταξύ των μελών τους.
World Athletics introduces prize money for Olympic gold medallists at Paris 2024, and all medallists from LA28.— World Athletics (@WorldAthletics) April 10, 2024
Τα έπαθλα για τους αργυρούς και χάλκινους Ολυμπιονίκες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.