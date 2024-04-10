Λογαριασμός
Παρίσι 2024: Για πρώτη φορά χρηματικό έπαθλο – μαζί με το μετάλλιο – στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η διεθνής ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε ότι οι χρυσοί ολυμπιονίκες θα λαμβάνουν και χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων

παρισι 2024

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, φέτος το χρυσό μετάλλιο θα μεταφράζεται – εκτός από δόξα – και σε χρήμα. 

Ο στίβος θα γίνει το πρώτο άθλημα που θα εισαγάγει χρηματικά έπαθλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το καλοκαίρι.

Η World Athletics, η διεθνής ομοσπονδία στίβου, ανακοίνωσε ότι οι χρυσοί ολυμπιονίκες στους αγώνες του Παρισιού θα λαμβάνουν και χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων. 

Η διοίκηση της ομοσπονδίας θα διαθέσει 2,4 εκατομμύρια δολάρια για τα χρηματικά έπαθλα στους χρυσούς Ολυμπιονίκες,  σε 48 αγώνες στο πρόγραμμα στίβου του Παρισιού.

Οι ομάδες σκυταλοδρομίας θα μοιράσουν τα $50.000 μεταξύ των μελών τους.

Τα έπαθλα για τους αργυρούς και χάλκινους Ολυμπιονίκες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

