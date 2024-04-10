Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, φέτος το χρυσό μετάλλιο θα μεταφράζεται – εκτός από δόξα – και σε χρήμα.

Ο στίβος θα γίνει το πρώτο άθλημα που θα εισαγάγει χρηματικά έπαθλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το καλοκαίρι.

Η World Athletics, η διεθνής ομοσπονδία στίβου, ανακοίνωσε ότι οι χρυσοί ολυμπιονίκες στους αγώνες του Παρισιού θα λαμβάνουν και χρηματικό έπαθλο 50.000 δολαρίων.

Paris 2024: World Athletics to become first federation to award prize money at Olympic Games https://t.co/wva2hJTQxe — BBC News (World) (@BBCWorld) April 10, 2024

Η διοίκηση της ομοσπονδίας θα διαθέσει 2,4 εκατομμύρια δολάρια για τα χρηματικά έπαθλα στους χρυσούς Ολυμπιονίκες, σε 48 αγώνες στο πρόγραμμα στίβου του Παρισιού.

Οι ομάδες σκυταλοδρομίας θα μοιράσουν τα $50.000 μεταξύ των μελών τους.

World Athletics introduces prize money for Olympic gold medallists at Paris 2024, and all medallists from LA28. — World Athletics (@WorldAthletics) April 10, 2024

Τα έπαθλα για τους αργυρούς και χάλκινους Ολυμπιονίκες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

