Χαμός έγινε στο φινάλε του ματς της Τραμπζονσπόρ με την Φενέρμπαχτσε στην Τραπεζούντα, με οπαδούς των γηπεδούχων να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του ματς.



Αντιμέτωποι με την αθλητική δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθούν και πέντε παίκτες των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια.





Οι Οουστερβόλντε, Οσαγί, Γιουκσέκ, Φρεντ και Μπατσουαγί αναμένεται να απολογηθούν για τις πράξεις τους, καθώς «απάντησαν» στην επίθεση που δέχτηκαν.



Μάλιστα, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα του τουρκικού ποδοσφαίρου κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τρεις μήνες έως έναν χρόνο.

Παρά την επέμβαση της αστυνομίας και της ασφάλειας του γηπέδου, οι συγκρούσεις μεταξύ παικτών και οπαδών δεν αποφεύχθηκαν, με τον αγωνιστικό χώρο να θυμίζει... εμπόλεμη ζώνη!



Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να πάνε στα αποδυτήρια, οι φιλοξενούμενοι περνούσαν ανάμεσα από τους χούλιγκανς (!), με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να γρονθοκοπήσει τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

🚨😳 Crazy moments involving Michy Batshuayi after Trabzonspor vs Fenerbahçe game. pic.twitter.com/4pUqUXRYas — EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2024

Ο Μπατσουαγί από την πλευρά του κλώτσησε με γυριστή κλωτσιά οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ, ο Οσαγί-Σάμουελ πάλεψε στα ίσα με έναν μασκοφορεμένο οπαδό, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι και χτυπώντας τον με μανία από πάνω του!



Οι εικόνες σοκάρουν, ενώ, χαρακτηριστική είναι εκείνη όπου ένας φίλαθλος έχει πάρει το σημαιάκι του κόρνερ και κηνυγά τους παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League!

Trabzon’da olayların başladığı anlar. Sahaya giren bir taraftar saldırmak için Fenerbahçeli futbolculara yöneldi. O sırada güvenlikler üzerine atladı. Bir Fenerbahçeli futbolcu yere düşen taraftarı yumrukladı. pic.twitter.com/DRj9tH3VDM — Aykırı (@aykiricomtr) March 17, 2024

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonunda yaşananlar pic.twitter.com/jVmk3q9bjd — Fanatik (@fanatikcomtr) March 17, 2024

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar. pic.twitter.com/nd1JTMdnoF — Fotomaç (@fotomac) March 17, 2024

