Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κινδυνεύουν με αποκλεισμό έως και ενός χρόνου πέντε παίκτες της Φενέρ μετά τα άγρια επεισόδια - Βίντεο

Με βαριά τιμωρία κινδυνεύουν πέντε παίκτες της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδιο με τους οπαδούς της Τραμπζονσπόρ

Fener

Χαμός έγινε στο φινάλε του ματς της Τραμπζονσπόρ με την Φενέρμπαχτσε στην Τραπεζούντα, με οπαδούς των γηπεδούχων να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του ματς.

Αντιμέτωποι με την αθλητική δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθούν και πέντε παίκτες των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Fener

Οι Οουστερβόλντε, Οσαγί, Γιουκσέκ, Φρεντ και Μπατσουαγί αναμένεται να απολογηθούν για τις πράξεις τους, καθώς «απάντησαν» στην επίθεση που δέχτηκαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα του τουρκικού ποδοσφαίρου κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τρεις μήνες έως έναν χρόνο.

Παρά την επέμβαση της αστυνομίας και της ασφάλειας του γηπέδου, οι συγκρούσεις μεταξύ παικτών και οπαδών δεν αποφεύχθηκαν, με τον αγωνιστικό χώρο να θυμίζει... εμπόλεμη ζώνη!

Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να πάνε στα αποδυτήρια, οι φιλοξενούμενοι περνούσαν ανάμεσα από τους χούλιγκανς (!), με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να γρονθοκοπήσει τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

Ο Μπατσουαγί από την πλευρά του κλώτσησε με γυριστή κλωτσιά οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ, ο Οσαγί-Σάμουελ πάλεψε στα ίσα με έναν μασκοφορεμένο οπαδό, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι και χτυπώντας τον με μανία από πάνω του!

Οι εικόνες σοκάρουν, ενώ, χαρακτηριστική είναι εκείνη όπου ένας φίλαθλος έχει πάρει το σημαιάκι του κόρνερ και κηνυγά τους παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League! 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: επεισόδια Τουρκία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark