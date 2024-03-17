Λογαριασμός
​​Εμπόλεμη ζώνη η Τραπεζούντα: Άγριο ξύλο οπαδών της Τραμπζονσπόρ με παίκτες της Φενέρ - Δείτε βίντεο

Ένας... χαμός έγινε μετά τη λήξη του Τράμπζονσπορ-Φενέρ, με οπαδούς των γηπεδούχων να μπουκάρουν στο γήπεδο και να τις... παίζουν με παίκτες των φιλοξενούμενων!

Τράμπζονσπορ

Απίστευτες σκηνές βίας διαδραματίστηκαν στην Τραπεζούντα, μετά το σπουδαίο διπλό της Φενέρμπαχτσε επί της Τράμπζονσπορ με σκορ 3-2 για την 30ή αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, δεκάδες οπαδοί των γηπεδούχων μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στους παίκτες της Φενέρ, οι οποίοι εκείνη την ώρα πανηγύριζαν στο κέντρο του γηπέδου.

Παρά την επέμβαση της αστυνομίας και της ασφάλειας του γηπέδου, οι συγκρούσεις μεταξύ παικτών και οπαδών δεν αποφεύχθηκαν, με τον αγωνιστικό χώρο να θυμίζει... εμπόλεμη ζώνη!

Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να πάνε στα αποδυτήρια, οι φιλοξενούμενοι περνούσαν ανάμεσα από τους χούλιγκανς (!), με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να γρονθοκοπήσει τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

Ο Μπατσουαγί από την πλευρά του κλώτσησε με γυριστή κλωτσιά οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ, ο Οσαγί-Σάμουελ πάλεψε στα ίσα με έναν μασκοφορεμένο οπαδό, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι και χτυπώντας τον με μανία από πάνω του!

Οι εικόνες σοκάρουν, ενώ, χαρακτηριστική είναι εκείνη όπου ένας φίλαθλος έχει πάρει το σημαιάκι του κόρνερ και κηνυγά τους παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League! 

Πηγή: sport-fm.gr

