Απίστευτες σκηνές βίας διαδραματίστηκαν στην Τραπεζούντα, μετά το σπουδαίο διπλό της Φενέρμπαχτσε επί της Τράμπζονσπορ με σκορ 3-2 για την 30ή αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος



Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, δεκάδες οπαδοί των γηπεδούχων μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στους παίκτες της Φενέρ, οι οποίοι εκείνη την ώρα πανηγύριζαν στο κέντρο του γηπέδου.

Παρά την επέμβαση της αστυνομίας και της ασφάλειας του γηπέδου, οι συγκρούσεις μεταξύ παικτών και οπαδών δεν αποφεύχθηκαν, με τον αγωνιστικό χώρο να θυμίζει... εμπόλεμη ζώνη!



Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να πάνε στα αποδυτήρια, οι φιλοξενούμενοι περνούσαν ανάμεσα από τους χούλιγκανς (!), με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να γρονθοκοπήσει τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

🚨😳 Crazy moments involving Michy Batshuayi after Trabzonspor vs Fenerbahçe game. pic.twitter.com/4pUqUXRYas — EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2024

Ο Μπατσουαγί από την πλευρά του κλώτσησε με γυριστή κλωτσιά οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ, ο Οσαγί-Σάμουελ πάλεψε στα ίσα με έναν μασκοφορεμένο οπαδό, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι και χτυπώντας τον με μανία από πάνω του!



Οι εικόνες σοκάρουν, ενώ, χαρακτηριστική είναι εκείνη όπου ένας φίλαθλος έχει πάρει το σημαιάκι του κόρνερ και κηνυγά τους παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League!

Trabzon’da olayların başladığı anlar. Sahaya giren bir taraftar saldırmak için Fenerbahçeli futbolculara yöneldi. O sırada güvenlikler üzerine atladı. Bir Fenerbahçeli futbolcu yere düşen taraftarı yumrukladı. pic.twitter.com/DRj9tH3VDM — Aykırı (@aykiricomtr) March 17, 2024

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonunda yaşananlar pic.twitter.com/jVmk3q9bjd — Fanatik (@fanatikcomtr) March 17, 2024

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar. pic.twitter.com/nd1JTMdnoF — Fotomaç (@fotomac) March 17, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.