Ο Ντουμίτρου Μίτου, που αγωνίστηκε και στο «Τριφύλλι» για ένα διάστημα, εργάζεται πλέον ως οδηγός. Ο Ντουμίτρου Μίτου αγωνίστηκε στο «Τριφύλλι» για ένα εξάμηνο την σεζόν 2004-05

