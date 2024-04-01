Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής σε Playoffs και Playouts στη Super League 2

Το αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά στις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής των playoffs και των playouts σε Α’ και Β’ όμιλο γνωστοποίησε σήμερα (01/04) η Super League 2.

Με τα περισσότερα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για την προσεχή Τετάρτη (03/04), άλλά να υπάρχει δράση και την Πέμπτη (04/04).

Η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής:

«Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής Play Off και 3ης αγωνιστικής Play Out του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Λεβαδειακός (15:00 / Action 24)

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Μακεδονικός (15:00 / sl2.muvi.com)

Ρεπό: Νίκη Βόλου

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής (15:00 / sl2.muvi.com)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – Κοζάνη (15:00 / sl2.muvi.com)

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Αιολικός (15:00 / sl2.muvi.com)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Ηλιούπολη (15:00 / sl2.muvi.com)

ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Athens Kallithea (15:00 / Action 24)

Ρεπό: Ιωνικός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Παναθηναϊκός Β – Γιούχτας (15:00 / sl2.muvi.com)

Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω (15:00 / sl2.muvi.com)

ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Παναχαϊκή (15:00 / sl2.muvi.com)».

