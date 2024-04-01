Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής σε Playoffs και Playouts στη Super League 2

Το αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά στις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής των playoffs και των playouts σε Α’ και Β’ όμιλο γνωστοποίησε σήμερα (01/04) η Super League 2.
Με τα περισσότερα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για την προσεχή Τετάρτη (03/04), άλλά να υπάρχει δράση και την Πέμπτη (04/04).
Η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής:
«Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής Play Off και 3ης αγωνιστικής Play Out του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024
AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Λεβαδειακός (15:00 / Action 24)
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Μακεδονικός (15:00 / sl2.muvi.com)
Ρεπό: Νίκη Βόλου
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής (15:00 / sl2.muvi.com)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – Κοζάνη (15:00 / sl2.muvi.com)
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Αιολικός (15:00 / sl2.muvi.com)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Ηλιούπολη (15:00 / sl2.muvi.com)
ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Athens Kallithea (15:00 / Action 24)
Ρεπό: Ιωνικός
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.04.2024
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Παναθηναϊκός Β – Γιούχτας (15:00 / sl2.muvi.com)
Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω (15:00 / sl2.muvi.com)
ΠΕΜΠΤΗ 04.04.2024
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Παναχαϊκή (15:00 / sl2.muvi.com)».
