Ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Γερμανίας έφυγε από τη ζωή. Ο λόγος για τον Αντρέα Μπρέμε, ο οποίος απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 63 ετών.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, που αγωνιζόταν ως αριστερό μπακ και χαφ, ένιωσε δυσφορία στο σπίτι του στο Μόναχο και διακομίστηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν αργά για να σωθεί.

Ο Μπρέμε κατέκτησε το 1990 το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γερμανία πετυχαίνοντας-μάλιστα-το γκολ του τελικού με πέναλτι απέναντι στην Αργεντινή, στο 85ο λεπτό.

