Το πράσινο σερί, το εντυπωσιακό... 17, και η εσωτερική αλλαγή που κλειδώνει νταμπλ

Κλειδί για την κατάκτηση του στόχου είναι η βελτίωση στην άμυνα και η συνέχιση του εντυπωσιακού σερί του Παναθηναϊκού

Ένα εντυπωσιακό σερί σταμάτησε για τον Παναθηναϊκό στο ισόπαλο 2-2 με τη Λαμία στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Παναθηναϊκός, για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, είχε χτίσει ένα σερί που μετρούσε 4 συνεχόμενες νίκες υπό την καθοδήγηση του Φατίχ Τερίμ και μάλιστα χωρίς να δεχθεί κάποιο τέρμα. Στοιχείο που μας έδειχνε αυτό που λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βελτιωθεί στο αμυντικό του τρανζίσιον. 

