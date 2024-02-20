Ένα εντυπωσιακό σερί σταμάτησε για τον Παναθηναϊκό στο ισόπαλο 2-2 με τη Λαμία στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Παναθηναϊκός, για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, είχε χτίσει ένα σερί που μετρούσε 4 συνεχόμενες νίκες υπό την καθοδήγηση του Φατίχ Τερίμ και μάλιστα χωρίς να δεχθεί κάποιο τέρμα. Στοιχείο που μας έδειχνε αυτό που λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βελτιωθεί στο αμυντικό του τρανζίσιον.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.