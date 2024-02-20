Mακριά από τη Μαδρίτη διαφαίνεται το μέλλον του Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης φόργουορντ της Ρεάλ, αναμένεται να αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα» το ερχόμενο καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR να φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του, σύμφωνα με όσα γράφτηκαν στο πρόσφατο παρελθόν από ισπανικές ιστοσελίδες.



Ωστόσο ένα νέο δημοσίευμα από τη χώρα της Ιβηρικής και συγκεκριμένα της «Μarca» αναφέρει ότι ο Χεζόνια, έχει ήδη απορρίψει δυο προτάσεις της Ρεάλ για ανανέωση συμβολαίου.

Μάλιστα στο δημοσίευμα της Marca γίνεται λόγος για το «προβάδισμα» που έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR για την απόκτηση του 28χρονου Κροάτη, τονίζοντας: «Αν η Ρεάλ θέλει να κρατήσει τον Χεζόνια θα πρέπει να κάνει μεγάλη οικονομική υπέρβαση, γιατί ο Κροάτης απέρριψε της προτάσεις της, τις οποίες θεωρεί μικρές ως προς το οικονομικό.



Ο Παναθηναϊκός τον έχει ως μια από τις βασικές του προτεραιότητες για την επόμενη σεζόν. Οι Αθηναίοι, με πολύ πιο ευνοϊκή φορολογία από την Ισπανία, έχουν ήδη βάλει στο τραπέζι τριετές συμβόλαιο με συντελεστή δύο εκατομμυρίων ευρώ καθαρά για τον καθένα . Ποσό μεγαλύτερο από το οποίο προσφέρει η Ρεάλ Μαδρίτης.».

