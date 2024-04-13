Καθάρισε από ημίχρονο την Τότεναμ και έπιασε εξάδα η Νιούκαστλ! Η ομάδα του Έντι Χάου, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, επικράτησε με το εμφατικό 4-0 των «σπιρουνιών» και συνεχίζει αήττητη για τέταρτο σερί παιχνίδι. Από την άλλη, η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου παρέμεινε στην 5η θέση και έχασε την ευκαιρία να περάσει την Άστον Βίλα, με την οποία ισοβαθμεί αλλά δεν υπερτερεί.

Η Νιούκαστλ μπήκε πολύ καλά στο ματς και απειλούσε την αντίπαλη εστία, με τον Ίσακ στο 30’ τελικά να ανοίγει το σκορ. Δύο λεπτά αργότερα δε, ο Γκόρντον βρήκε ξανά δίχτυα για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Το ίδιο δυνατά μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι «καρακάξες» με τον Ίσακ να ξαναχτυπάει στο 51’ για το 3-0.

Η Τότεναμ δεν μπορούσε να αντιδράσει ιδιαίτερα, ούτε να εκμεταλλευτεί όποια φάση έφτιαχνε. Τα λεπτά περνούσαν, οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και ο Σαρ στο 87ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 4-0!

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/4

Νιούκαστλ-Τότεναμ 3-0

(30’, 51’ Ίσακ, 32’ Γκόρντον, 87' Σαρ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λούτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Μπρέντφορντ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς (17:00)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:30)

Κυριακή 14/4

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα (18:30)

Δευτέρα 15/4

Τσέλσι-Έβερτον (22:00)

