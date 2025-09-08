Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε ματς. Σημαντικό να μείνουμε πιστοί στο πλάνο»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν ένας εκ των παικτών που ήρθαν «αντιμέτωποι» με τους εκπροσώπους του Τύπου, στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής μας ομάδας πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Λιθουανία στους «8» του Ευρωμπάσκετ 2025.

«Το πιο σημαντικό είναι ν’ ακολουθήσουμε το πλάνο. Βελτιωνόμαστε. Κάθε φορά γίνεται κάτι διαφορετικό. Γινόμαστε καλύτεροι ανά παιχνίδι» είπε αρχικά και πρόσθεσε για τη δύναμη που θ’ αντλήσουν οι αντίπαλοί μας από τον κόσμο τους που θα βρεθεί στις εξέδρες:

«Δεν σημαίνει κάτι η έδρα. Όλα τα παιδιά έχουμε παίξει σε σκληρές έδρες στην καριέρα μας. Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο».

Αναφορικά με την κουβέντα που γίνεται τις… βολές και για τα φάουλ που δεν παίρνει ο αδερφός του, Γιάννης, τη στιγμή που με τον Λούκα Ντόντσιτς γίνεται κάτι αντίθετο στη Σλοβενία, ο Θανάσης δεν ήθελε να πει κάτι, απαντώντας διπλωματικά: «Είναι αδικία να συγκρίνουμε τους παίκτες. Είναι μεγάλο τουρνουά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα…».

Για τον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσουν οι διεθνείς μας τον Βαλαντσιούνας δεν ήθελε ν’ αποκαλύψει τίποτα και αρκέστηκε να δηλώσει ότι: «Το σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ότι μέσα στο παρκέ κάνουμε τη δουλειά μας και εκτός αυτού, πάμε βήμα – βήμα».



