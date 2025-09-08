ΕΛΑΣ: Απαγορεύει τη μετακίνηση των οπαδών του Άρη στο Περιστέρι, παρά τη συμφωνία με τον Ατρόμητο

«Κόκκινο» στο ενδεχόμενο να διεξαχθεί με παρουσία και φιλοξενούμενων οπαδών το Ατρόμητος-Άρης άναψε η Αστυνομία.
Οι δυο ομάδες συμφώνησαν στο να δοθούν εισιτήρια στους φίλους των «κίτρινων» για το ματς της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Παρόλα αυτά (και παρόλο που το αντίστοιχο παιχνίδι πέρυσι έγινε με φιλάθλους και των δυο χωρίς κάποιο πρόβλημα) οι Αρχές δήλωσαν αρνητικές στη σύσκεψη ασφαλείας και απαγόρευσαν την οργανωμένη και τη μεμονωμένη μετακίνηση.
Ο τελευταίος λόγος πάντως επί του θέματος ανήκει στον Γιάννη Βρούτση, με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού να λαμβάνει την οριστική απόφαση.
