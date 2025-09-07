Λογαριασμός
Eurobasket 2025: Στους 8 η Ελλάδα, με νίκη 84 -79 επί του Ισραήλ

 Με έναν «διαστημικό» Γιάννη, η Ελλάδα λύγισε με 84-79 το Ισραήλ και προκρίθηκε στους «8» – Αντίπαλος της εθνικής στα προημιτελικά η Λιθουανία

εθνική

 Με έναν «διαστημικό» Γιάννη Αντετοκούμπο, η Ελλάδα λύγισε με 84-79 το Ισραήλ στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης. 

Επόμενος αντίπαλος της εθνικής θα είναι η Λιθουανία,  την ερχόμενη Τρίτη (9/9).  

Ο Greek Freak πέτυχε 37 πόντους με 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

giannis

Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάο

Πηγή: skai.gr

