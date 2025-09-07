Με έναν «διαστημικό» Γιάννη Αντετοκούμπο, η Ελλάδα λύγισε με 84-79 το Ισραήλ στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλος της εθνικής θα είναι η Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (9/9).

Ο Greek Freak πέτυχε 37 πόντους με 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάο

Πηγή: skai.gr

