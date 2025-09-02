Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ με Γιοκουμπάιτις: Ρήξη χιαστού και τέλος το Ευρωμπάσκετ

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις χάνει το Ευρωμπάσκετ και σχεδόν όλη την ερχόμενη σεζόν με ρήξη χιαστού

Λιθουανία

Το χειρότερο σενάριο έγινε πραγματικότητα για τη Λιθουανία. Ο τραυματισμός που υπέστη ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις στην αναμέτρηση με τη Φινλανδία αποδείχτηκε πολύ σοβαρός.

Ο νέος γκαρντ της Μπάγερν έχει υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και φυσικά χάνει το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ, αλλά και σχεδόν ολόκληρη την προσεχή σεζόν με την ομάδα του Μονάχου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιθουανία Ευρωμπάσκετ 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark