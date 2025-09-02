Το χειρότερο σενάριο έγινε πραγματικότητα για τη Λιθουανία. Ο τραυματισμός που υπέστη ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις στην αναμέτρηση με τη Φινλανδία αποδείχτηκε πολύ σοβαρός.

Ο νέος γκαρντ της Μπάγερν έχει υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και φυσικά χάνει το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ, αλλά και σχεδόν ολόκληρη την προσεχή σεζόν με την ομάδα του Μονάχου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.