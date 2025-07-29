Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην Εθνική Ανδρών, καθώς κλήθηκε να ενισχύσει την προετοιμασία της ομάδας στη θέση του Νεοκλή Αβδάλα, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει, καθώς ετοιμάζεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενταχθεί στο κολλέγιο.

Η επιστροφή του Θανάση έρχεται έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό, καθώς τον Μάιο του 2024 είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα. Πλέον είναι απολύτως καλά και θα συμμετάσχει κανονικά στις προπονήσεις της «γαλανόλευκης».

Η παρουσία του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας δεν αποκλείεται να τον φέρει και στην τελική 12άδα, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στη γραμμή των ψηλών. Ο έμπειρος φόργουορντ μπορεί να προσφέρει ενέργεια, αθλητικότητα και αμυντική συνέπεια, στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τον Βασίλη Σπανούλη.

