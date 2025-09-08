Ρουί Βιτόρια: Συγκλονισμένος ο προπονητής του Παναθηναϊκού με το θάνατο του αδελφικού του φίλου, Κάρλος

Στιγμές πένθους βιώνει ο Ρουί Βιτόρια. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε ότι ο αγαπημένος του φίλος Κάρλος, «έφυγε» από τη ζωή ξαφνικά. Στην ανάρτηση του ο 55χρονος τεχνικός αποχαιρέτησε τον φίλο του με τον οποίο γνωρίστηκαν μέσω του ποδοσφαίρου.

«Ο Κάρλος μας άφησε! Πώς είναι δυνατόν; Με μεγάλη θλίψη έλαβα την είδηση ??του θανάτου του εδώ και πολλά χρόνια φίλου μου. Ο Κάρλος δεν ήταν μόνο ο πρώτος μου πρόεδρος όταν ήρθα στην Πρώτη Λίγκα, ήταν επίσης ένας σύντροφος ζωής, κάποιος με τον οποίο μοιράστηκα διακοπές, χαρές και στιγμές που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου.

Περισσότερο από σημαντικός στην επαγγελματική μου ζωή, ο Κάρλος υπήρξε ένας αληθινός φίλος, παρών σε πολλές από τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Η φιλία του, η αφοσίωση και η αγάπη του αφήνουν ένα βαθύ σημάδι σε μένα και ολόκληρη την οικογένειά μου.

Σε αυτήν τη στιγμή του πόνου, στέλνω μια σφιχτή αγκαλιά στη Μαρία Ζοζέ, τη Ρίτα, τη Μαφάλντα, τον Ζε Κάρλος και στα εγγόνια Ενρίκε και Καρολίνα! Είθε η μνήμη του Κάρλος, με όλη του τη γενναιοδωρία και τη χαρά, να είναι πάντα ένα φως και μία έμπνευση.

Αντίο για πάντα, αγαπημένε μου φίλε!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.