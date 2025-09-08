Λογαριασμός
«Αγαπάω τον Ολυμπιακό»: Η ατάκα του Κλέιζα στους Έλληνες δημοσιογράφους

Ένα ωραίο σκηνικό συνέβη με τον Λίνας Κλέιζα και τους Έλληνες δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν την προπόνηση της Λιθουανίας

Κλέιζα

Ένα ωραίο σκηνικό συνέβη με τον Λίνας Κλέιζα και τους Έλληνες δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν την προπόνηση της Λιθουανίας, η οποία είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο βετεράνος φόργουορντ βρίσκεται στο επιτελείο της ομάδας του Ρίμας Κουρτινάιτις. Κατά την αποχώρησή του από τη σημερινή προπόνηση, αντιλήφθηκε τους απεσταλμένους από τη χώρα μας.

Και άρχισε να τους φωνάζει «αγαπάω τον Ολυμπιακό», με το δέσιμό του με τους Πειραιώτες να είναι μεγάλο παρότι έπαιξε για μόλις μια σεζόν με τα ερυθρόλευκα.

