Ο Άρης έστησε μπλόκο στον Ολυμπιακό! Παίζοντας ψυχωμένα και με τον Κουέστα να κατεβάζει τα ρολά, οι «κίτρινοι» κατάφεραν να κρατήσουν στο 1-1 τους «ερυθρόλευκους» που ήταν ανώτεροι αλλά σπατάλησαν τις ευκαιρίες τους!



Έβγαλαν αυτοθυσία στο ματς και με MVP τον Ισπανό κίπερ τους που είχε 7 αποκρούσεις πήραν τον βαθμό, τον οποίο και πανηγύρισαν έντονα στο φινάλε. Χαμένη ευκαιρία να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό και να μειώσει από την πρώτη δυάδα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει την πρώτη του ισοπαλία στον πάγκο των Πειραιωτών.



Τραγικό λάθος του Ντόη στο 1-0 του Άρη με τον Μορόν, υπέροχη συνεργασία και άψογο πλασέ του Μαρτίνς για την ισοφάριση, με τους «ερυθρόλευκους» να μην παίρνουν αυτή τη φορά βοήθειες από τις αλλαγές, αφού ιδιαίτερα ο Ποντένσε δεν κατάφερε να προσφέρει παρότι πήρε προσπάθειες.



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Άρη ο Άκης Μάντζιος. Στην εστία ο Κουέστα και οι Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια στην άμυνα. Ζουλ, Νταρίντα στον άξονα, με τοιυς Σουλεϊμάνοφ, Φετφατζίδη, Σαβέριο στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και τον Μορόν σε ρόλο φορ.



Ίδια διάταξη για τον Ολυμπιακό και από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Έσε, Ιμπόρα τα δύο χαφ και οι Φορτούνης, Γιόβετιτς, Ζέλσον στη τριάδα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί.



Το ματς



Πρέσινγκ ψηλά και άμεση μετάβαση τα στοιχεία που έβγαλε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη απειλή στο 2’ όταν ο Φαμπιάνο πρόλαβε τον Ζέλσον μέσα στην περιοχή, ενώ τρία λεπτά μετά ο Ελ Κααμπί είδε τον Κουέστα να βγάζει εντυπωσιακά την κεφαλιά του. Στο 8ο λεπτό ήρθε και το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων», με τον Φορτούνη να σπάει στον Γιόβετιτς και αυτός να πλασάρει υποδειγματικά τον Κουέστα. Ένα γκολ που τελικά δεν μέτρησε για φάουλ του Ζέλσον στην εκκίνηση της φάσης στον Μοντόγια.



Ο Άρης είχε στο 12’ την πρώτη του ευκαιρία, αλλά Μορόν και Σαβέριο δεν κατάφεραν να εκτελέσουν σωστά με την ερυθρόλευκη άμυνα να απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να πατά καλύτερα και σε ένα εκρηκτικό τετράλεπτο έφτιαξε τρεις μεγάλες τελικές για να σκοράρει. Στο 21’ ο Κουέστα έβγαλε εντυπωσιακά το πλασέ του Έσε μέσα από την περιοχή, ενώ στο 24’ ο Ισπανός κίπερ έκανε νέα τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του Γιόβετιτς. Στα… καπάκια ο Φορτούνης εκτέλεσε το κόρνερ, αλλά η κεφαλιά του Ιμπόρα πήγε να σπάσει το οριζόντιο δοκάρι. Οι Πειραιώτες συνέχισαν με το πόδι στο γκάζι και στο 34’ είχαν ακόμα μία τελική, αλλά το σουτ του Ροντινέι κόντραρε στον Μπράμπετς.



Το ματς πήγαινε ολοταχώς για 0-0 και έτσι έγινε, αφού τόσο οι «ερυθρόλευκοι» σε τριπλή φάση στο 45’+2’ όσο και ο Φετφατζίδης στο 45’+4’ για λογαριασμό των «κίτρινων».

Περισσότερα στον sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.