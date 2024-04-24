Αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έκανε η ΑΕΚ, που πήρε μεγάλη νίκη, 3-0, ενάντια στον Παναθηναϊκό και ξέφυγε στο +4 από τους «πράσινους» τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoffs της Stoiximan Super League.



Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ένωση ο Ελίασον, που σκόραρε δύο φορές, με τον Πόνσε να βρίσκει και αυτός δίχτυα.



Εξαιρετικό ματς και από τον Πινέδα, σε κακή βραδιά όλα τα... όπλα του Φατίχ Τερίμ μεσοεπιθετικά, με το «τριφύλλι» να μένει στη δεύτερη θέση και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, με ματς παραπάνω.

Στο μυαλό του κόουτς

Με σχηματισμό 4-4-2 πορεύτηκε ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Αθανασιάδης υπερασπίστηκε την εστία, με τους Ρότα, Κάλενς, Βίντα και Χατζισαφί στην άμυνα. Γιόνσον και Σιμάνσκι επιλέχτηκαν σε κεντρικό ρόλο, με Πινέδα και Ελίασον στα άκρα. Στην επίθεση, ο Αραούχο έπαιξε λίγο πίσω από τον Πόνσε.



Από την άλλη, ο Φατίχ Τερίμ επέλεξε 4-3-3, με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια και τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Ακαϊντίν και Χουάνκαρ στην άμυνα. Τριάδα στο κέντρο έπαιξαν οι Αράο, Τσέριν και Μπακσέτας, με Παλάσιος και Λημνιό στα άκρα και Ιωαννίδη μπροστά.



Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ντέρμπι, με τον Πόνσε να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά στο 6ο λεπτό.



Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα λάθος στη μεσαία γραμμή από πλευράς Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στον Ελίασον να κινηθεί επικίνδυνα έξω από την περιοχή και να σκοράρει με ωραίο σουτ!



Οι «πράσινοι» ανέβασαν τις γραμμές τους και είχαν ευκαιρία με άστοχο βολέ του Παλάσιος στο 9’, ωστόσο οι γηπεδούχοι εξισορρόπησαν γρήγορα την κατάσταση. Ο Ντραγκόφσκι σταμάτησε άνετα την κεφαλιά του Βίντα στο 21’, ενώ το σουτ του Πόνσε στο 26’ πέρασε άουτ.



Ακολούθησε ένα μαρκάρισμα του Αραούχο στον Κώτσιρα στα όρια της περιοχής που έφερε αντιδράσεις στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Ιωαννίδη στο 34’ να έχει κεφαλιά άουτ μετά τη σέντρα του Μπακασέτα.



Εντέλει, τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΚ έφτασε σε δεύτερο γκολ, με τον Πόνσε να εκμεταλλεύεται ολέθριο λάθος του Ακαϊντίν και να τελειώνει ιδανικά τη φάση για το 2-0!



Διαιτητής: Ντελαζό

Βοηθοί: Ερβάν, Φιλίπ

4ος: Διαμαντόπουλος

VAR: Καστρό, Ψαρρής

