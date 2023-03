Το πάλεψε αλλά αποκλείστηκε από την πρεμιέρα του στο Indian Wells ο «λαβωμένος» Τσιτσιπάς

Έσφιξε τα δόντια αντιμετωπίζοντας τον Αυστραλό, Τζόρνταν Τόμπσον (Νο. 87 στην παγκόσμια κατάταξη), χωρίς να έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στον ώμο, το πάλεψε σε μια αναμέτρηση που διήρκεσε περισσότερο από 2,5 ώρες, αλλά τελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-6, 4-6, 7-6), στην πρεμιέρα του στο Indian Wells.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Τσιτσιπά να κάνει το 1-0 χωρίς να χάσει πόντο και το 2-1 γλυτώνοντας από το break point του αντιπάλου του. Στη συνέχεια οι δύο παίκτες «προστάτευσαν» τα σερβίς τους, μέχρι να φτάσουν στο 6-6 και να οδηγηθούν σε tie break. Εκεί, ο Τσιτσιπάς πλήρωσε τα συνεχόμενα λάθη του και δεν κατάφερε να πάρει ούτε πόντο, με τον Αυστραλό να κάνει το 1-0.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τρία διαδοχικά break, δύο του Τσιτσιπα και ένα του Τόμπσον, με τον Έλληνα τενίστα να παίρνει προβάδισμα δύο game και να το υπερασπίζεται μέχρι το 6-4, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

🇦🇺 Unbelievable Aussie 🇦🇺@jordanthommmo2 goes down to the wire to upset Tsitsipas 7-6(0), 4-6, 7-6(5)!#TennisParadise pic.twitter.com/YXioeoijNx