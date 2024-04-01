Τελειώνει ο Μάρκος Αλόνσο από την Μπαρτσελόνα στο φινάλε της σεζόν

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και αρκετοί παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν, αφού η προσφορά τους φέτος είναι ελάχιστη.

Ένας εξ αυτών, ο Μάρκος Αλόνσο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπλαουγκράνα» θα αφήσουν ελεύθερο τον Ισπανό αριστερό μπακ, μια απόφαση που, όμως, δεν δείχνει κάποιο πρόβλημα ανάμεσα στην πλευρά του παίκτη και της διοίκησης, αφού όπως τονίζεται ο σεβασμός είναι αμοιβαίος.

Τη φετινή σεζόν ο Αλόνσο μετράει μόλις επτά συμμετοχές (4 στο πρωτάθλημα και 3 στο Champions League), χωρίς κάποιο γκολ ή ασίστ, σε συνολικά 299 λεπτά συμμετοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ως ελεύθερος και ο Σέρτζι Ρομπέρτο, αλλά η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί και από το μέλλον του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.