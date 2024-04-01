Μπορεί να έχει αφήσει από τις αρχές του 2023 τα ευρωπαϊκά γήπεδα γι' αυτά της Μέσης Ανατολής, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει πάψει να αποτελεί έναν σπουδαίο σκόρερ, ίσως τον κορυφαίο στην ιστορία του αθλήματος.

Φέτος, ο «CR7» έχει 26 γκολ σε 23 παιχνίδια με την Αλ Νασρ στη Saudi Pro League. Δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος είναι ο Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς με 22 τέρματα, και οι υπόλοιποι είναι αρκετά πιο πίσω. Μάλιστα, αν ο Πορτογάλος κάνει το... αναμενόμενο και βγει πρώτος σκόρερ της λίγκας, θα φτάσει σε ένα ακόμη ξεχωριστό επίτευγμα!

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που θα βγει κορυφαίος σκόρερ σε μία σεζόν της υψηλότερης κατηγορίας 4 διαφορετικών χωρών. Θυμίζουμε, πως ήδη ο πεντάκις πρωταθλητής Ευρώπης, το έχει καταφέρει στην Αγγλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην Ισπανία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Ιταλία με τη Γιουβέντους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε τρία διαφορετικά πρωταθλήματα έχουν βγει πρώτοι σκόρερ επίσης οι Αλφρέντο Ντι Στέφανο, Λουίς Σουάρες, Σεϊντού Ντουμπιά και Ρομάριο.

