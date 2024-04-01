Λογαριασμός
Τένις: Άνοδος για Σάκκαρη, πτώση για Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη

Ανέβηκε στο Νο.7 η Σάκκαρη, έπεσε στο Νο.12 ο Τσιτσιπάς, στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης

Σάκκαρη και Τσιστιπάς

Η εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία για Μαρία Σάκκαρη και Στέφανο Τσιτσιπά στο Miami Open αποτυπώθηκε στη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε στο Νο.7 του κόσμου κερδίζοντας δύο θέσεις, χάρη στην πορεία της ως τα προημιτελικά του Miami Open όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα φιναλίστ Έλενα Ριμπάκινα, με την ΄Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ να παραμένει στην κορυφή.

Tenis

Ο «Στεφ», από την άλλη, έπεσε στο Νο.12 χάνοντας μια θέση εξαιτίας του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ που έκανε άλμα τριών θέσεων και επέστρεψε στο Top 10 για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2018! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει στην πρώτη θέση, ενώ δεύτερος ανέβηκε ο Γιανίκ Σίνερ μετά τη νίκη του στο Miami Open.

TENIS

Πηγή: sport-fm.gr

