Τα ματς της 14ης αγωνιστικής είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 

Συντονιστείτε για να μάθετε όλα όσα θα συμβούν στην 14η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες των διεκδικητών του τίτλου.

Την Κυριακή (17/12) ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο στις 20:30, ενώ 3 ώρες νωρίτερα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον αξιόμαχο Αστέρα στην Τρίπολη. Το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν οι μάχες Άρης-ΟΦΗ στις 15:00 και Λαμία-Βόλος στις 19:30.

Την Δευτέρα (18/12) η σκυτάλη περνά σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με την Ένωση να καλείται να ξεπεράσει στο Αγρίνιο το εμπόδιο του Παναιτωλικού στις 17:00 και τους «ερυθρόλευκους» αυτό του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, μία ώρα αργότερα.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (16/12) με την αναμέτρηση Κηφισιά-ΠΑΣ Γιάννινα στις 17:30.

Μην ξεχνάτε ότι το ραντεβού με την αθλητική επικαιρότητα δεν ολοκληρώνεται με το σφύριγμα της λήξης, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχολιασμό και -όπως πάντα- τις απόψεις των ακροατών, μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Όλα αυτά, ΕΔΩ!

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.