Ενα σετ από έξι φανέλες που φορούσε ο Λιονέλ Μέσι κατά την επική πορεία της εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης αυτής από την νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό, πουλήθηκε για 7,8 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία από τον Οίκο Sotheby's.

Η τιμή πώλησης, η οποία περιλαμβάνει αμοιβές και προμήθειες (σ.σ. η τελική προσφορά ήταν 6,5 εκατομμύρια), είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση των 10 εκατομμυρίων δολαρίων που έγινε από τον Οίκο Sotheby's, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία είναι «ένα μία από τις υψηλότερες για αθλητικά συλλεκτικά είδη», γεγονός που αποτυπώνει τον ενθουσιασμό των πλούσιων συλλεκτών για αυτά τα αντικείμενα.

Ποιος διέθεσε ένα τέτοιο ποσό για να αποκτήσει την μοναδική παρτίδα από φανέλες, «που συνδέεται με την κορύφωση της καριέρας του πιο διακεκριμένου ποδοσφαιριστή στην Ιστορία», όπως τις περιέγραψε ο ειδικός των αθλημάτων των Sotheby’s, Μπραμ Γουόκτερ. Ως συνήθως, η εταιρεία δεν αποκάλυψε πληροφορίες για τον πλειοδότη.

Το ρεκόρ για την πιο ακριβή φανέλα στην Ιστορία που πουλήθηκε σε δημοπρασία, εξακολουθεί να... ανήκει σε μια φανέλα του θρύλου του αμερικανικού μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, στον τελικό του τελευταίου του τίτλου στο ΝΒΑ με τους Σικάγο Μπουλς το 1998 (10,1 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2022). Ακολουθεί σε κόστος, η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, στον αξιομνημόνευτο προημιτελικό με την Αγγλία που νίκησε με 2-1 χάρη στο «χέρι του Θεού» και σ' ένα από τα εκπληκτικότερα γκολ όλων των εποχών, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 (9,3 εκατομμύρια τον Μάιο του 2022).

Σημειώνεται, ότι τρεις προσφορές διαδέχονταν η μία την άλλη για τις φανέλες του Μέσι, κατά την διάρκεια αυτής της πώλησης στο διαδίκτυο από τις 30 Νοεμβρίου.

Τις φανέλες με τις περίφημες γαλανόλευκες ρίγες φορούσε ο «Pulga» στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων του ομίλου με την Σαουδική Αραβία και το Μεξικό, στην συνέχεια με την Αυστραλία και στα προημιτελικά με την Ολλανδία, για ν' ακολουθήσουν η Κροατία και ο ιστορικός τελικός με την Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

