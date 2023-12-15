Λεωφόρος: Ο Νίκος Παγκάκης αναλύει τον λόγο που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Μακάμπι Χάιφα στην Λεωφόρο για να δώσει μάχη ”τελικού” για την πρόκριση στο Conference League.

Οι ”πράσινοι” παρόλο που ήταν πολύ καλοί στο δεύτερο μέρος δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση απέναντι στην Ισραηλινή ομάδα.

Ο ”πράσινος” ρεπόρτερ του paopantou.gr, Νίκος Παγκάκης, σας αναλύει τον λόγο που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.