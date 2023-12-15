Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λεωφόρος: Ο Νίκος Παγκάκης αναλύει τον λόγο που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός

Δείτε το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη για την ήττα του Παναθηναϊκού και τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Παγκάκης

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Μακάμπι Χάιφα στην Λεωφόρο για να δώσει μάχη ”τελικού” για την πρόκριση στο Conference League.

Οι ”πράσινοι” παρόλο που ήταν πολύ καλοί στο δεύτερο μέρος δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση απέναντι στην Ισραηλινή ομάδα.

Ο ”πράσινος” ρεπόρτερ του paopantou.gr, Νίκος Παγκάκης, σας αναλύει τον λόγο που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark