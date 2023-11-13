Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Αγγλίας είπε το «αντίο» σε Μπόμπι Τσάρλτον

Λογαριασμός
Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Αγγλίας είπε το «αντίο» στον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε να πει το τελευταίο «αντίο» σε έναν θρύλο του αθλήματος και δη του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ το φέρετρο πέρασε και από το "Ολντ Τράφορντ".

Στις 21 Οκτωβρίου και σε ηλικία 86 ετών ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον άφησε την τελευταία του πνοή και το απόγευμα της Δευτέρας (13/11) ήταν προγραμματισμένη η επιμνημόσυνη δέηση που έγινε στον καθεδρικό ναό του Μάντσεστερ.

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε να πει το τελευταίο «αντίο» σε έναν θρύλο του αθλήματος και δη του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ το φέρετρο πέρασε και από το "Ολντ Τράφορντ".

Ο πρωταθλητής κόσμου το 1966 δέχτηκε όλες τις πρέπουσες τιμές και το παρών έδωσε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όπως και ο Ντέιβιντ Γκιλ, οι παλαίμαχοι παίκτες Πολ Σκόουλς, Μπράιαν Ρόμπσον, Στιβ Μπρους, Πίτερ Σμάιχελ, Άντι Κόουλ και Άλεξ Στέπνι, όπως και τωρινοί ποδοσφαιριστές των «κόκκινων διαβόλων» με τους Μαγκουάιρ, Σο, Έβανς και Χίτον.

Μάλιστα, στο «αντίο» του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον βρέθηκαν οι Αλεξάντερ Τσέφεριν (πρόεδρος UEFA), Θεόδωρος Θεοδωρίδης (γενικός γραμματέας UEFA), ενώ το παρών έδωσε τόσο ο Πρίγκηπας Γουίλιαμς με την ιδιότητα του προέδρου της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όπως και ο τεχνικός των «τριών λιονταριών», Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.
 

