Πογέτ για ΕΠΟ: Απλήρωτος 8 μήνες ο συνεργάτης μου

Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (13/11) στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει η Εθνική για τα δύο επόμενα παιχνίδια της με τη Νέα Ζηλανδία και τη Γαλλία.

Αυτό, ωστόσο, που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση είναι όσα είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γκουστάβο Πογέτ. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στους δημοσιογράφους, ο στενός συνεργάτης του δεν είναι μαζί του στην προετοιμασία, καθώς έχει να πληρωθεί οκτώ μήνες!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκουστάβο Πογέτ:

Για τις ερχόμενες αναμετρήσεις της Ελλάδας: «Έχω καλέσει 32 παίκτες και οι 31 είναι εδώ. Δεν θα έχουμε καιρό για τις προπονήσεις, οπότε πρέπει να τους δω. Δεν κοιτάμε τη Γαλλία, από το Σάββατο θα είμαστε εδώ. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα playoffs του Μαρτίου».

Για τη Γαλλία: «Θα χρησιμοποιήσουμε το ματς με τη Γαλλία σαν τεστ, για το πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε καλύτερες ομάδες».

Για τις αλλαγές στα επόμενα ματς: «Με την Ολλανδία είδαμε πράγματα που θέλαμε, τα θέλουμε και με τη Γαλλία».

Για τα πολλά προπονητικά κέντρα που αλλάζει η ομάδα: «Προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας για να αποκτήσουμε προπονητικό κέντρο. Αλλά υπάρχει και ένα όριο στο τι μπορώ να κάνω. Η σχέση με τους φιλάθλους είναι σε πολύ καλό σημείο και θα πρέπει να παίξουμε δίχως αυτούς».

Για τον βοηθό του: «Ο Μαουρίσιο Ταρίκο, ο βοηθός μου, δεν είναι εδώ. Δεν έχει πληρωθεί από την ομοσπονδία εδώ και 8 μήνες. Θέλουμε κάποιους κανόνες, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά με τον σεβασμό. Δυστυχώς, δεν θα έχουμε τον Ταρίκο αυτή την εβδομάδα».

