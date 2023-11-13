Λογαριασμός
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώνει το νέο συμβόλαιο του Μιλιτάο με ρήτρα 1 δισ. ευρώ

Έτοιμη να ανακοινώσει την ανανέωση του συμβολαίου του Έντερ Μιλιτάο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, βάζοντάς του ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1 δισ. ευρώ!

Μιλίταο

Έχει... πάρει φόρα όσον αφορά τις ανανεώσεις η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού μετά τους Βινίσιους, Ροντρίγκο, Βαλβέρδε και Καμαβινγκά, είναι έτοιμη να «δέσει» και τον Έντερ Μιλιτάο!

Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η «βασίλισσα» έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Βραζιλιάνο αμυντικό της για ανανέωση της συνεργασία τους, μέχρι το 2028 και με... τρελή ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1 δισ. ευρώ!

Ο 25χρονος μετακόμισε στην ισπανική πρωτεύουσα για χάρη της Ρεάλ το καλοκαίρι του 2019, όταν άφησε την Πόρτο για 50 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 143 εμφανίσεις με τη φανέλα της, έχοντας μάλιστα φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Πηγή: sport-fm.gr

