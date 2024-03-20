Συλλήψεις στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία Ισπανίας: Εμπλέκεται και ο Πικέ

Σε συλλήψεις οδήγησε η έρευνα των ισπανικών Αρχών στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι Αρχές προχώρησαν σε επτά συλλήψεις με κατηγορίες για διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα χρήματος την τελευταία πενταετία, δηλαδή από το 2018 ως το 2023.

Το διάστημα εκείνο πρόεδρος στην ομοσπονδία ήταν ο Λουίς Ρουμπιάλες, ο οποίος έχει αποπεμφθεί από τη θέση μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση στην Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια, Τζένη Ερμόσο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Sexta, ερευνάται ακόμα το σπίτι του Ρουμπιάλες στη Γρανάδα, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η εταιρία του Ζεράρ Πικέ, για τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, για τη διεξαγωγή του Σούπερ Καπ.

