Iσχυρός επενδυτής μπαίνει στον Πανιώνιο

Σε νέα εποχή φαίνεται πως μπαίνει ο Πανιώνιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη ελληνική εταιρεία ψηφιακών και τεχνολογικών εφαρμογών έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Ερασιτέχνη και στη σημερινή Γενική Συνέλευση αναμένεται να πάρει έγκριση, προκειμένου να μπει στην ομάδα ως βασικός μέτοχος για τη σύσταση ΠΑΕ ενόψει της Super League 2.

Η εν λόγω εταιρεία, να σημειωθεί, είναι η μοναδική, για την ώρα, που έχει καταθέσει επίσημη πρόταση.

Ο Πανιώνιος, θυμίζουμε, περιμένει απλά να ολοκληρωθεί η σεζόν, για να επιστρέψει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αφού φέτος έστησε… πάρτι στον 4ο όμιλο της Γ' Εθνικής και βρίσκεται στην κορυφή και στο +13 από τον δεύτερο Εθνικό! Όπως προαναφέραμε, για να υπάρξει οριστική συμφωνία πρέπει να πάρει η πρόταση της εν λόγω εταιρείας την ομόφωνη έγκριση από τη σημερινή Γ.Σ. των «κυανέρυθρων».

Μια συνέλευση, που είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Βαρίκας».

Από το πρωί, πάντως, στη Νέα Σμύρνη πνέει άνεμος αισιοδοξίας ότι ο Πανιώνιος όχι απλά επιστρέφει, αλλά επιστρέφει και πολύ δυνατός. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι στόχος ότι εν λόγω εταιρείας είναι καταρχήν να ξεμπλέξει η ομάδα μια και καλή από τα χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ, που υπολογίζονται, περίπου, στα 3 εκατ. ευρώ, να σταθεροποιηθεί στη Super League 2 και να επιστρέψει σιγά σιγά ο σύλλογος εκεί όπου ανήκει, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορίας της χώρας.

