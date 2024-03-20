Ουρμπόνας: «Δεν θα εκπλαγούν αν δουν τον Ταβάρες να υπογράφει στον Παναθηναϊκό»

Ο Ντονάτας Ουρμπόνας μίλησε στην εκπομπή του «Basketnews.com» για την πολύκροτη υπόθεση του Έντι Ταβάρες όσον αφορά το μέλλον του, το οποίο έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε ότι ο θηριώδης σέντερ δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο ολοκληρώνεται φέτος, και δεν είναι λίγα εκείνα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον του Τριφυλλιού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.