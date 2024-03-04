bwin - ΚΑΕ Ολυμπιακός: Μαζί στο παρκέ με τους οκτώ διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή»

Η bwin και η ΚΑΕ Ολυμπιακός πιστοί στο κοινό τους όραμα για έμπρακτη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αγκάλιασαν στο ΣΕΦ τους οκτώ εξυπηρετούμενους της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Η bwin παραμένει δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Με μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης, έχει ως στόχο να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand προχώρησε σε μία τέτοια κίνηση μαζί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, της οποίας την τελευταία εξαετία είναι ο Μεγάλος Χορηγός!

Ειδικότερα, οργάνωσε την παρουσία των οκτώ διαμενόντων της Στέγης στην προπόνηση των Κυπελλούχων Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν μαζί τους, να μιλήσουν και να φωτογραφηθούν! Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και όλοι απόλαυσαν αυτή τη θαυμάσια συνάντηση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού άνοιξαν την αγκαλιά τους χαρίζοντας χαμόγελα χαράς και δύναμης. Ένα αξέχαστο μεσημέρι για τους εξυπηρετούμενους, που διασκέδασαν μαζί με τους αγαπημένους τους αθλητές. Κάτι που αποτυπώθηκε και σε μία φράση ενός εκ των διαμενόντων στη Στέγη: «Μας φτιάξατε τη μέρα». Μία πρόταση που αποτελεί το κίνητρο όλων στην οικογένεια της bwin, να συνεχίσουν με την ίδια ενέργεια στην υλοποίηση κι άλλων δράσεων.

To κορυφαίο στοιχηματικό brand εδώ και χρόνια, έχει «χτίσει» μια δυνατή σχέση με τους οκτώ διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Στέκεται στο πλευρό τους και προσπαθεί μέσα από διάφορες ενέργειες, όπως την εξ ολοκλήρου αλλαγή του προβληματικού συστήματος κλιματισμού, που πραγματοποίησε πρόσφατα, αλλά και με διάφορες δράσεις να βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Η επίσκεψη στη Στέγη, η γνωριμία μαζί τους ήταν το λιθαράκι για μια φιλία που συνεχώς δυναμώνει.

«Είμαστε χαρούμενοι που βοηθήσαμε, ώστε οι φίλοι μας από τη Στέγη Φωτεινή να ζήσουν αυτή την αξέχαστη εμπειρία. Είμαστε κοντά τους στις όμορφες στιγμές, αλλά και σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Οι οκτώ διαμένοντες από τη Στέγη Φωτεινή μας γεμίζουν δύναμη και θάρρος. Μοιραστήκαμε τον ενθουσιασμό τους και παραμένουμε δίπλα τους, ώστε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους», τόνισε η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin, Ιωάννα Μπερίου.

Η κοινωνική δράση της bwin

Σε αυτή την τεράστια προσπάθεια της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών έχει «συνταχθεί» και η bwin, η οποία από το 2018 βάζει το λιθαράκι της, ώστε οι άνθρωποι με εγκεφαλική παράλυση να συνεχίσουν να γνωρίζουν έναν κόσμο, που θα τους «αγκαλιάζει» σε κάθε τους δράση.

Σε κάθε ευκαιρία, η bwin στηρίζει έμπρακτα όσους βρίσκονται σε ανάγκη και αποδεικνύει ότι ακολουθεί πιστά τις αξίες που τη διέπουν, για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε, το διεθνές στοιχηματικό brand, υπήρξε καθοριστικός υποστηρικτής της ανέγερσης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη». Αγκάλιασε το εγχείρημα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και βρέθηκε δίπλα στους ανθρώπους του Σωματείου καθ’ όλη τη διάρκεια δημιουργίας του μεγάλου έργου για τη στέγαση ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση. Η bwin έχει υποστηρίξει τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και έχει υλοποιήσει διάφορες μικρότερες, αλλά πάντα ουσιαστικές δράσεις για την στήριξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Εξάλλου, το κοινωνικό αποτύπωμα ενός brand είναι εκείνο που το κάνει πραγματικά μεγάλο.

Η bwin αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα τελευταία έξι χρόνια. Μία σχέση σταθερή, που «ξέφυγε» από τα όρια του παρκέ. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand και οι «ερυθρόλευκοι» συνεργάζονται σε διάφορα κοινωνικά projects. Η κοινή τους δράση έχει σκορπίσει χαμόγελα και κουράγιο σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Η χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία στα παιδικά χωριά SOS και η ανοιχτή προπόνηση με το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», αποτυπώνει το κοινωνικό πρόσωπο των δύο μεγάλων brand.

