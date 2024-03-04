Έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς του αγώνα με τον Παναιτωλικό για την ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου από τον Άρη.



Σύμφωνα με τις -μέχρι τώρα- πληροφορίες η ζήτηση είναι μεγάλη με τους οπαδούς της ομάδας να δείχνουν ξεκάθαρα τη διάθεσή τους να είναι δίπλα της και να πανηγυρίσουν από κοντά την πρόκριση στον τελικό του θεσμού, εφόσον τελικά αυτή έρθει.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες τώρα, όσοι καταφέρουν να πάρουν να εισιτήριο για τον αγώνα του Αρη με τον Παναιτωλικό στα ημιτελικά θα έχουν και την προτεραιότητα για να αγοράσουν και ένα εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου.Θυμίζουμε οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από τα 15 ευρω και ανέρχονται μέχρι και τα 75 ευρώ.

