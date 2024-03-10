Λογαριασμός
Super League: Παίξε σαν Μακάμπι, νίκα ως Παναθηναϊκός

Το σχολιο του Νίκου Παγκάκη για το ντέρμπι των αιωνίων  

Ώρα ντέρμπι λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει μυστικό… απόδρασης από ένα τέτοιο ματς, που εκτός από τους ποδοσφαιριστές, καθοριστικό ρόλο παίζει και η τακτική, οδηγό αποτελεί το στήσιμο της Μακάμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ας θυμηθούμε τα δυο τελευταία διπλά στο πρωτάθλημα. Σεζόν 2014 και νίκη με 0-3, με γκολ Πράνιτς στο πρώτο ημίχρονο. 2022 στα playoffs, 1-2 με γκολ Παλάσιος στο πρώτο μέρος και Σένκεφελντ στο δεύτερο ημίχρονο. Το τριφύλλι αιφνιδίασε και έβαλε δύσκολα στο γηπεδούχο.

