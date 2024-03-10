Super League: Παίξε σαν Μακάμπι, νίκα ως Παναθηναϊκός

Ώρα ντέρμπι λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει μυστικό… απόδρασης από ένα τέτοιο ματς, που εκτός από τους ποδοσφαιριστές, καθοριστικό ρόλο παίζει και η τακτική, οδηγό αποτελεί το στήσιμο της Μακάμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ας θυμηθούμε τα δυο τελευταία διπλά στο πρωτάθλημα. Σεζόν 2014 και νίκη με 0-3, με γκολ Πράνιτς στο πρώτο ημίχρονο. 2022 στα playoffs, 1-2 με γκολ Παλάσιος στο πρώτο μέρος και Σένκεφελντ στο δεύτερο ημίχρονο. Το τριφύλλι αιφνιδίασε και έβαλε δύσκολα στο γηπεδούχο.

