Παναθηναϊκός: Η ατάκα του Τερίμ για το double

Ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει εις πέρας την αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό την Κυριακή (10/3) ενόψει, την πρώτη αγωνιστική των playoff.
Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ θέλει να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όπου έχει, στην διαδικασία των playoff.
Ο Τούρκος τεχνικός σε δηλώσεις του μίλησε για τον επερχόμενο αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και… πέταξε ατάκα «φωτιά» για πρωτάθλημα και κύπελλο.
