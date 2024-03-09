Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Η ατάκα του Τερίμ για το double

Οι δηλώσεις του Φατίχ Τερίμ για το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, τι δήλωσε για πρωτάθλημα και κύπελλο.  

Ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει εις πέρας την αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό την Κυριακή (10/3) ενόψει, την πρώτη αγωνιστική των playoff.

Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ θέλει να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όπου έχει, στην διαδικασία των playoff.

Ο Τούρκος τεχνικός σε δηλώσεις του μίλησε για τον επερχόμενο αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και… πέταξε ατάκα «φωτιά» για πρωτάθλημα και κύπελλο. 

Πηγή: PAO PANTOU

Παναθηναϊκός
