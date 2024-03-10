Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Εκεί χτυπάει ο Τερίμ τον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός του coach Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει για πρώτη φορά φέτος τον Παναθηναϊκό του Φατίχ Τερίμ. Ο Βάσκος προπονητής, έχει αλλάξει κατά πολύ την ομάδα του και αναμένεται ένα τελείως διαφορετικό ματς από αυτά που είδαμε μεταξύ των δύο ομάδων τον τελευταίο καιρό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει ποδοσφαιρική ταυτότητα στον οργανισμό του Ολυμπιακού, στοχεύει σε συγκεκριμένα πράγματα. Όμως, όπως κάθε ποδοσφαιρικό πλάνο, έχει δυνατά και αδύνατα σημεία.

Στο σημερινό μας κείμενο, θα κάνουμε μια ανάλυση των όσων μας έχει δείξει ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού και μέσα από αυτήν, θα καταλάβουμε πως ο Φατίχ Τερίμ μπορεί να επικεντρωθεί στις αδυναμίες της τακτικής του Μεντιλίμπαρ και να δώσει πλεονέκτημα στην ομάδα του, σε αυτό το πρώτο αλλά πολύ κρίσιμο game στην έναρξη των Ελληνικών play offs της Λίγκας.

