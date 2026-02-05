Λογαριασμός
Στους Μπουλς ο Γιαμπουσέλε - Θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά από trade ανήκει στους Μπουλς οι οποίοι δηλώνουν ότι θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους και να του δώσουν μια ευκαιρία

Γιαμπουσελέ

Κακά μαντάτα για τον Παναθηναϊκό AKTOR φτάνουν από το ΝΒΑ.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε τελικά πήρε το trade και από τους Νικς μεταγράφηκε στους Μπουλς ως μέρος μιας ανταλλαγής για τον Ντέιλεν Τέρι.

Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ομάδα του Σικάγο δεν έχει πρόθεση να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος, αλλά να τον κρατήσει και να του δώσει μια ευκαιρία έχοντας χρόνο συμμετοχής.

Κάτι τέτοιο αν και μέχρι τώρα είναι πληροφορίες που μετέφερε ένας δημοσιογράφος και όχι κάτι επίσημο, ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, και την Euroleague κάτι που ο Παναθηναϊκός φερόταν να περιμένει για να μπει στη μάχη για την απόκτηση του.

Ωστόσο, τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για το μέλλον του στην ομάδα του Σικάγο... Ξεκαθαρίζοντας, εάν θα παραμείνει ή όχι στο ΝΒΑ.

