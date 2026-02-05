Κακά μαντάτα για τον Παναθηναϊκό AKTOR φτάνουν από το ΝΒΑ.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε τελικά πήρε το trade και από τους Νικς μεταγράφηκε στους Μπουλς ως μέρος μιας ανταλλαγής για τον Ντέιλεν Τέρι.

Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ομάδα του Σικάγο δεν έχει πρόθεση να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος, αλλά να τον κρατήσει και να του δώσει μια ευκαιρία έχοντας χρόνο συμμετοχής.

Κάτι τέτοιο αν και μέχρι τώρα είναι πληροφορίες που μετέφερε ένας δημοσιογράφος και όχι κάτι επίσημο, ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, και την Euroleague κάτι που ο Παναθηναϊκός φερόταν να περιμένει για να μπει στη μάχη για την απόκτηση του.

The Bulls are keeping Guerschon Yabusele, per league sources. He will not be waived and will have a chance to play with Chicago’s guards. For Knicks, they receive a player on an expiring contract in Dalen Terry. — Ian Begley (@IanBegley) February 5, 2026

Ωστόσο, τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για το μέλλον του στην ομάδα του Σικάγο... Ξεκαθαρίζοντας, εάν θα παραμείνει ή όχι στο ΝΒΑ.

